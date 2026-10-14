В Иркутской области щенок лайки отвлек внимание медведя на себя и спас семью

В Усть-Куте спасли щенка лайки, который сражался с медведем В Иркутской области щенок лайки отвлек внимание медведя на себя и спас семью

Москва14 окт Вести.Ветеринары Усть-Кута спасли 10-месячного щенка лайки, пострадавшего от нападения медведя, сообщила в MAX служба ветеринарии Иркутской области.

Хозяин животного рассказал врачам, что они всей семьей отправились в лес за грибами и неожиданно столкнулись с хищником.

10-месячный щенок восточносибирской лайки, отвлек внимания зверя на себя, что спасло жизнь людям сказано в публикации

При этом собака получила множественные рваные раны в области шеи. Псу назначили экстренную операцию. Сейчас пес идет на поправку.