Москва14 октВести.Ветеринары Усть-Кута спасли 10-месячного щенка лайки, пострадавшего от нападения медведя, сообщила в MAX служба ветеринарии Иркутской области.
Хозяин животного рассказал врачам, что они всей семьей отправились в лес за грибами и неожиданно столкнулись с хищником.
10-месячный щенок восточносибирской лайки, отвлек внимания зверя на себя, что спасло жизнь людямсказано в публикации
При этом собака получила множественные рваные раны в области шеи. Псу назначили экстренную операцию. Сейчас пес идет на поправку.