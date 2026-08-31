Yle: около сотни кабанов не могут попасть в РФ из-за закрытия границы Финляндии

Дикие кабаны не могут мигрировать в РФ из-за закрытия финско-российской границы Yle: около сотни кабанов не могут попасть в РФ из-за закрытия границы Финляндии

Москва31 авг Вести.На восточной границе Финляндии и России около сотни особей диких кабанов заблокированы на финляндской стороне. Животные пытаются мигрировать по своему естественному маршруту, однако специальные ворота, предусмотренные для их перехода, сейчас закрыты, сообщает финская телекомпания Yle.

Причиной закрытия стала вспышка африканской чумы свиней, зафиксированная на территории Финляндии в конце июля. Чтобы не допустить распространения заболевания, власти страны ограничили передвижение диких животных через границу. В настоящее время финские ведомства пытаются локализовать очаг инфекции: кабанов подкармливают, а вокруг зоны заражения планируется возвести специальное ограждение.

По данным Финского управления по контролю за продуктами питания, первые случаи гибели животных от вируса были выявлены в районе Виролахти на юге страны. К 28 августа зона распространения болезни расширилась на запад — мертвые кабаны стали находить уже в 40 километрах от первоначального очага. В Финляндии опасаются, что если ворота откроют, чума может перекинуться на территорию России, что создаст серьезную угрозу для местного животноводства.