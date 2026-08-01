Москва1 авг Вести.Пограничная служба Юго‑Восточной Финляндии временно закрыла ворота для дичи на восточной границе из‑за выявленной в регионе африканской чумы свиней. Об этом сообщает портал YLE.

О принятых мерах пограничники также сообщили в соцсети X.

Очаг заболевания был обнаружен среди диких кабанов в районе Виролахти. Некоторые вирусологи выдвинули предположение, что вирус мог попасть в страну с территории России, однако доказательств этому нет.

Ведомство пищевой безопасности запретило охоту и выгул собак без поводков в районах заражения.

Накануне на востоке Финляндии обнаружили первый случай заражения африканской чумой свиней.