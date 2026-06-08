ВСУ не достались эстонские консервы из мяса убитых из-за чумы кабанов Delfi: ВСУ не достались эстонские консервы из мяса убитых из-за чумы кабанов

Москва8 июн Вести.Эстонские армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), которые предлагалось передать украинским военнослужащим, пишет портал Delfi.

В конце июля прошлого года телерадиокомпания ERR сообщала, что болезнь распространилась по всей Эстонии. Тогда председатель конституционной комиссии парламента республики Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с АЧС.

Консервы из диких кабанов передали армии и Eesti Toidupank (продовольственному банку Эстонии. – Прим. ред.) вместо Украины сказано в сообщении портала

Уточняется, что госпрограмма по производству консервов из мяса убитых диких кабанов оказалась масштабнее, чем планировалось. По информации эстонского Министерства регионального развития и сельского хозяйства, на которое ссылается портал, сейчас Эстония заказала свыше 514 тысяч единиц консервов на сумму 1,38 млн евро.

Ранее офицер с позывным "Топаз" заявил, что боевики ВСУ постоянно жалуются на нехватку продовольствия и плохое снабжение.