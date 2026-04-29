Марочко: ВСУ отстреливают косуль и кабанов для киевских ресторанов

Марочко заявил об отстреле диких животных боевиками ВСУ для продажи в рестораны Марочко: ВСУ отстреливают косуль и кабанов для киевских ресторанов

Москва29 апр Вести.Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Черниговской области, занимаются отстрелом диких животных. По его словам, речь идет о косулях и кабанах, добыча которых используется как для нужд офицерского состава, так и для последующей продажи.

Также при помощи штатных боеприпасов устанавливаются минные ловушки, на которых подрываются косули и кабаны сказал Марочко в беседе с ТАСС

Также эксперт выразил мнение, что ветеринарный контроль за такой продукцией отсутствует, а необходимые документы могут приобретаться незаконным способом.

Ранее источник ТАСС сообщил, что ВСУ строят оборонительные сооружения в Черниговской области.