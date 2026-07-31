Москва31 июлВести.На востоке Финляндии обнаружили первый случай заражения африканской чумой свиней, сообщило агентство Reuters со ссылкой на финское агентство безопасности продовольствия.
Как уточняется, вирус выявлен в муниципалитете Виролахти.
В Финляндии впервые обнаружена африканская чума свиней: лабораторные анализы выявили вирус у трех поросят дикого кабана на востоке страныговорится в публикации
По информации журналистов, к началу текущего года поголовье диких кабанов в Финляндии оценивается примерно в 2380 особей.