Reuters: на востоке Финляндии обнаружили первый случай африканской чумы свиней

В Финляндии выявили первый случай заражения африканской чумы свиней Reuters: на востоке Финляндии обнаружили первый случай африканской чумы свиней

Москва31 июл Вести.На востоке Финляндии обнаружили первый случай заражения африканской чумой свиней, сообщило агентство Reuters со ссылкой на финское агентство безопасности продовольствия.

Как уточняется, вирус выявлен в муниципалитете Виролахти.

В Финляндии впервые обнаружена африканская чума свиней: лабораторные анализы выявили вирус у трех поросят дикого кабана на востоке страны говорится в публикации

По информации журналистов, к началу текущего года поголовье диких кабанов в Финляндии оценивается примерно в 2380 особей.