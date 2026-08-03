РФ вводит запрет на ввоз птицы и инкубационного яйца из Камбоджи с 3 августа

Россия ввела запрет на ввоз птицы из Камбоджи из-за болезни Ньюкасла РФ вводит запрет на ввоз птицы и инкубационного яйца из Камбоджи с 3 августа

Москва3 авг Вести.С 3 августа 2026 года Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию из Камбоджи живой птицы и инкубационного яйца, следует из материалов ведомства.

В связи с ухудшением на территории Камбоджи эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла с 3 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Камбоджи следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо говорится в сообщении ведомства

Ограничения затрагивают также мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы и все виды продукции птицеводства, в составе которых присутствуют продукты переработки птицы. Исключение делается для товаров, подвергнутых обработке, гарантирующей уничтожение вируса болезни Ньюкасла, в соответствии с условиями положений Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ). Помимо этого, вводится запрет на ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, кроме тех, которые обработаны в соответствии с указанным Кодексом.

В список ограничений включено также оборудование, ранее использовавшееся для содержания, забоя и переработки птиц, а также готовая продукция животного происхождения в фабричной упаковке, которую физические лица провозят в ручной клади или багаже для собственных нужд.

Помимо этого, вводятся ограничения на транзит живой птицы, следующей из Камбоджи через территорию России.