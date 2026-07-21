Ввоз в Россию овощей от 5 узбекских экспортеров ограничат с 23 июля Россельхознадзор ограничил ввоз овощей пяти узбекским экспортерам с 23 июля

Москва21 июл Вести.Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз ряда продукции от пяти экспортеров из Узбекистана, допустивших нарушения фитосанитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что экспортеры в основном поставляют белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты.

Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований отмечается на сайте ведомства

Решение принято в связи с участившимися случаями выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. Нововведение поможет обеспечить продовольственную безопасность и фитосанитарное благополучие России.

17 июля сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт косточковых культур от пяти турецких компаний-поставщиков из-за обнаружения в продукции карантинных для стран ЕАЭС организмов.