Москва21 июлВести.Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз ряда продукции от пяти экспортеров из Узбекистана, допустивших нарушения фитосанитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что экспортеры в основном поставляют белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты.
Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требованийотмечается на сайте ведомства
Решение принято в связи с участившимися случаями выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. Нововведение поможет обеспечить продовольственную безопасность и фитосанитарное благополучие России.
17 июля сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт косточковых культур от пяти турецких компаний-поставщиков из-за обнаружения в продукции карантинных для стран ЕАЭС организмов.