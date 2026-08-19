Свинину из Финляндии запретили ввозить в Китай из-за вспышки африканской чумы

Китай из-за вспышки африканской чумы запретил ввоз свинины из одной страны Свинину из Финляндии запретили ввозить в Китай из-за вспышки африканской чумы

Москва19 авг Вести.Китайские власти ввели запрет на ввоз свинины и мяса диких кабанов, а также сопутствующих товаров из Финляндии из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом говорится в документе Главного таможенного управления Китая.

По информации ведомства, недавно Хельсинки уведомили Всемирную организацию охраны здоровья животных (ВОЗЖ) о вспышке африканской чумы свиней.

Запрещается прямой или косвенный ввоз свинины, мяса диких кабанов и сопутствующих товаров из Финляндии сказано в документе

В материале также говорится, что если пограничники перехватят запрещенную продукцию, то она будет уничтожена.

В начале августа в Финляндии обнаружили первый случай заражения африканской чумой свиней, после финские власти закрыли ворота для дичи на восточной границе страны.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом и обширными геморрагиями во внутренних органах. По данным из открытых источников, человеку эта болезнь не передается.