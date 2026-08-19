Москва19 авгВести.Китайские власти ввели запрет на ввоз свинины и мяса диких кабанов, а также сопутствующих товаров из Финляндии из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом говорится в документе Главного таможенного управления Китая.
По информации ведомства, недавно Хельсинки уведомили Всемирную организацию охраны здоровья животных (ВОЗЖ) о вспышке африканской чумы свиней.
Запрещается прямой или косвенный ввоз свинины, мяса диких кабанов и сопутствующих товаров из Финляндиисказано в документе
В материале также говорится, что если пограничники перехватят запрещенную продукцию, то она будет уничтожена.
В начале августа в Финляндии обнаружили первый случай заражения африканской чумой свиней, после финские власти закрыли ворота для дичи на восточной границе страны.
Африканская чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом и обширными геморрагиями во внутренних органах. По данным из открытых источников, человеку эта болезнь не передается.