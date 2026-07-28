В России запретили ввоз более 43 т свиного шпика белорусского производителя

Россельхознадзор ограничил ввоз мясной продукции белорусского производителя В России запретили ввоз более 43 т свиного шпика белорусского производителя

Москва28 июл Вести.Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит по территории РФ мясной продукции белорусского производителя ООО "Велес-Мит". Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию двух партий свиного шпика общим объемом 43,6 тонны. Груз следовал по поддельному ветеринарному сертификату транзитом от "Велес-Мита" в адрес казахского предприятия.

Предварительная проверка ввезенной продукции вызвала у сотрудников службы сомнения в происхождении сырья, из которого выработан товар отметили в ведомстве

Кроме того, в ходе лабораторных исследований в ряде продуктов указанной компании выявили нарушения по показателям качества и безопасности технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее стало известно, что в России снизились продажи колбасы на фоне изменения потребительских привычек россиян.