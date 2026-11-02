Волонтеры рассказали, как спасали бездомных животных из Алешек Волонтеры назвали спасенных собаку и кошку в Алешках Трампом и Меланией

Москва2 ноя Вести.Во время проведения гуманитарной миссии в Алешках волонтеры помогали вывозить из населенного пункта не только жителей, но и их питомцев. Как рассказал ИС "Вести" директор парка львов "Тайган" Олег Зубков, пока в машины загружали домашних кошек и собак, бездомные животные бегали вокруг грузовиков и сами запрыгивали в них.

Женщина в слезах принесла собачку, которую зовут экзотическим именем Обезьянка, у которой погибла хозяйка. Она минут десять плакала, уговаривая, чтобы она попала в хорошие руки. Причем женщина выглядела сама настолько изнеможенной сказал Зубков

Бездомные животные выглядели очень болезненными и обессилевшими от голода, добавил он.

Добермана принесли очень исхудавшего, сказали, что он долгое время ходит по Алешкам. Доберману мы дали имя Трамп. Мы с ним гуляли по парку, и люди с огромным уважением относились к нему. Насколько он шел грациозно, красиво… Когда мы стояли уже в колонне, по забору, я видел, шатающаяся идет цветная кошка, я приоткрыл дверь, и она тут же прыгнула ко мне на коленки. Там была шкура, натянутая на скелет. Мы привезли эту кошку тоже с собой и назвали ее Мелания добавил Зубков

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что все обязательства в ходе режима тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках были соблюдены обеими сторонами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках, координацию между омбудсменами РФ и Украины, а также роль первой леди США Мелании Трамп.