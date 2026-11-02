Лантратова: более 50 врачей работало во время гуманитарной миссии в Алешках

Лантратова поблагодарила врачей и волонтеров, участвовавших в миссии в Алешках Лантратова: более 50 врачей работало во время гуманитарной миссии в Алешках

Москва2 ноя Вести.Во время проведения гуманитарной операции в городе Алешки Херсонской области работало свыше 50 врачей-фельдшеров. Слова благодарности им выразила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время пресс-конференции по итогам миссии.

Она отметила, что в машинах скорой помощи были предусмотрены места для маломобильных людей.

Понимая, что на территории находятся люди маломобильные и лежачие, которые тоже изъявили желание выехать из зоны боевых действий, нами было подготовлено порядка 30 мест для лежачих людей и предусмотрели 9 машин скорой помощи вместительностью еще на 18 мест в случае, если это будет необходимо… С нами работало более 50 врачей-фельдшеров. И здесь также хочу выразить большую благодарность и врачам, и волонтерам, которые работали на мероприятии сказала Лантратова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле констатируют успех гуманитарной операции в Алешках, а также ценят высокий уровень координации всех участвовавших сторон, в том числе омбудсменов РФ и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца.