Москва29 окт Вести.Олег Зубков, директор сафари-парка "Тайган" в Крыму, сообщил, что отправится в составе гуманитарной миссии в город Алешки Херсонской области, чтобы вывезти домашних животных, которых жители не смогут забрать с собой. Об этом пресс-служба парка сообщила в мессенджере MAX.

Моя задача – вывезти тех животных, которых владельцы не могут забрать с собой самостоятельно сказал Зубков

Речь идет в первую очередь о собаках, кошках, попугаях. Их вывезут в Крым, а там вернут владельцам.

Кроме того, Зубков привезет в Алешки корма для бездомных животных.

Гуманитарная операция в Алешках началась после временного прекращения огня 27 октября. В ее рамках местным жителям будет доставлена помощь, а тем, кто захочет, помогут выехать из города. В Алешки вместе с иностранными журналистами отправилась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.