Житель Алешек рассказал, где и как покупает продукты для себя и собаки

Собаке - крупа, себе - конфеты: жители Алешек рассказали, как и где берут еду Житель Алешек рассказал, где и как покупает продукты для себя и собаки

Москва29 окт Вести.Несколько раз в неделю люди покидают город Алешки в Херсонской области и направляются в соседние села за продуктами. Что они покупают, рассказал военкору ИС "Вести" Леониду Муравьеву местный житель.

При возможности приобрести продукты люди не забывают и о домашних животных.

Крупа собаке: пшеничная и ячневая. Себе спагетти, покушать, конфет немножко, масло топленое. Всего понемножку, сразу много не увезешь показал свои покупки мужчина

Тем временем саперы прокладывают безопасный коридор для гуманитарной колонны. Ранее "Вести" показали первые кадры работы российских военнослужащих по разминированию дороги к Алешкам.