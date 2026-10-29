Житель Алешек: пожилые люди всегда держатся за дом, поэтому не эвакуируются

Житель Алешек рассказал, почему его близкие отказываются покидать город Житель Алешек: пожилые люди всегда держатся за дом, поэтому не эвакуируются

Москва29 окт Вести.Житель города Алешки в Херсонской области по имени Александр долгое время уговаривает родную маму покинуть населенный пункт, однако пожилая женщина не хочет оставлять свой дом. Об этом мужчина рассказал в беседе с военкором ИС "Вести" Леонидом Муравьевым.

Сам Александр почти два года назад эвакуировался из населенного пункта вместе с семей, однако из близких в городе осталась только мама. Чтобы уговорить ее покинуть город вместе с гуманитарным конвоем, Александр приехал в Алешки на велосипеде.

Пожилые люди. Они всегда держатся за дом. Ей ничего не нужно - есть крыша над головой и все, тем более свой дом отметил он

В 04.00 во вторник, 27 октября, в районе Алешек начал действовать локальный режим тишины, необходимый для подготовки и проведения гуманитарной миссии в городе.