Посол Мирошник: в Алешках проживает около тысячи человек

Мирошник рассказал о численности населения города Алешки Посол Мирошник: в Алешках проживает около тысячи человек

Москва24 окт Вести.На сегодняшний день в городе Алешки Херсонской области проживает около тысячи человек. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире канала "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, население разбросано по различным микрорайонам.

Это город, в котором жили 24 тысячи, а сегодня живет тысяча человек сказал он

Мирошник заметил, что людям приходится преодолевать 25 километров пешком или на велосипедах, чтобы достать товары первой необходимости из соседнего города.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские военные проведут инженерную разведку и проложат безопасный маршрут для гуманитарной колонны, чтобы обеспечить доставку социально важных грузов и обеспечить безопасность людей в Алешках.