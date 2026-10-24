Мирошник рассказал о работоспособности больницы в Алешках Мирошник: больница в Алешках работает, но с медикаментами большие проблемы

Москва24 окт Вести.Больница в городе Алешки Херсонской области продолжает работать, однако держится только на тех малых запасах медикаментов, которые удается туда провезти. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, на сегодняшний день снабжать лекарствами больницу сложно или почти невозможно.

Больница работает… Она существует именно на тех медикаментах, которые туда передавались на протяжении вот этого времени. То есть где-то месяц-полтора назад были попытки проезда, когда людей эвакуировали, соответственно, в обратную сторону уже на скорых привозились самые необходимые медикаменты для продолжения медицинской деятельности. Сейчас и этот канал доставки медикаментов усложнен или практически заблокирован рассказал дипломат

Также Мирошник уточнил, что алешкинская больница является градообразующим предприятием.

Сейчас в Алешках, действительно, наверное, из действующих градообразующих организаций – это как раз алешкинская больница и коммунальное предприятие, которое занимается подачей, развозом воды, уборкой или какими-то действиями, которые в обслуживании или ради обеспечения жизнедеятельности людей, живущих на этой территории добавил он

Ранее Мирошник сообщил, что за последнее время в Алешках были повреждены 15 машин скорой помощи.