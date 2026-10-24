Мирошник рассказал, что в Алешках за последнее время повредили 15 машин скорой Мирошник: за последнее время в Алешках повреждены 15 машин скорой помощи

Москва24 окт Вести.15 машин скорой помощи было повреждено в Алешках за последнее время. Об этом в эфире канала "Соловьёв Live" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Он уточнил, что порядка 10 экипажей "приведены в полную негодность", в том числе погибли фельдшеры и водители.

За последнее время порядка 15 машин пострадало. То есть где-то, наверное, штук 10 приведены в полную негодность, то есть и с гибелью людей, и с гибелью водителей, фельдшеров, людей, которые перевозили людей... что называется, не щадя живота своего, стремились спасти пациентов и вывезти их за пределы города Алешки, потому что вот в той ситуации уже возможностей медиков, находящихся в Алешках, просто не хватает заявил Мирошник

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что в Алешках наблюдается нехватка инсулина. Она отметила, что препарат планируют доставить в населенный пункт в качестве гуманитарной помощи.