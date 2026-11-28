Мирошник: более 130 медработников пострадали в РФ с начала года при ударах ВСУ

Минимум 115 скорых было атаковано ВСУ с начала года, сообщил Мирошник Мирошник: более 130 медработников пострадали в РФ с начала года при ударах ВСУ

Москва28 ноя Вести.Более 130 сотрудников медучреждений и медицинского персонала, а также минимум 115 автомобилей скорой помощи пострадали в результате атак украинских боевиков в России с начала года. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

С начала года, по нашим данным, как минимум 115 автомобилей скорой помощи было атаковано украинскими боевиками, и от аналогичных действий пострадало более 130 сотрудников медицинского персонала и сотрудников медицинских учреждений сообщил Мирошник

28 ноября в Минздраве Запорожской области сообщили об ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по служебному автомобилю Васильевской центральной районной больницы. В результате атаки погибли медсестра и водитель. Еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших – главврач больницы Николай Лысенко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 1 246 украинских беспилотников над регионами России.