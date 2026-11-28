Москва28 нояВести.При атаке БПЛА противника по автомобилю скорой помощи в Запорожской области погибли медсестра и водитель, сообщает региональный Минздрав в MAX.
Два человека получили ранения средней степени тяжести, им оказана необходимая медпомощь.
Беспилотник атаковал служебный автомобиль Васильевской ЦРБ. … В результате удара погибли медицинская сестра и водительговорится в публикации
Среди пострадавших – главный врач больницы Николай Лысенко, под руководством которого Васильевская ЦРБ с начала СВО оказывает медицинскую помощь гражданским и военным, пострадавшим от обстрелов ВСУ, сообщили в Минздраве Запорожской области.