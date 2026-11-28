Балицкий пообещал помочь семьям медиков, погибших при атаке ВСУ в Запорожье

Балицкий: семьям погибших при атаке ВСУ медиков скорой окажут помощь Балицкий пообещал помочь семьям медиков, погибших при атаке ВСУ в Запорожье

Москва28 ноя Вести.Власти помогут семьям медиков скорой, погибших при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Евгений Балицкий.

Светлая память погибшим. Необходимая помощь их семьям будет оказана в полном объеме говорится в сообщении

Украинские боевики атаковали автомобиль Васильевской центральной районной больницы, в котором находились четверо сотрудников. Медсестра и водитель погибли, еще два человека, среди которых главврач больницы, получили ранения. Пострадавшим уже оказали медицинскую помощь, на месте работают сотрудники оперативных служб.