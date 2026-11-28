Москва28 нояВести.Власти помогут семьям медиков скорой, погибших при атаке ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Евгений Балицкий.
Светлая память погибшим. Необходимая помощь их семьям будет оказана в полном объемеговорится в сообщении
Украинские боевики атаковали автомобиль Васильевской центральной районной больницы, в котором находились четверо сотрудников. Медсестра и водитель погибли, еще два человека, среди которых главврач больницы, получили ранения. Пострадавшим уже оказали медицинскую помощь, на месте работают сотрудники оперативных служб.