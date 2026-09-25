Москва25 сенВести.Омские волонтеры погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа в результате циничной террористической атаки на гражданский автомобиль, доставлявший гуманитарную помощь, погибли трое волонтеров из Омской областинаписал Балицкий
Еще два человека ранены, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее омский губернатор Виталий Хоценко разместил информацию о том, что при ударе украинских боевиков по гуманитарному конвою, следовавшему в зону спецоперации из Омской области, погибли три волонтера.