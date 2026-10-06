Москва6 октВести.Украинский беспилотник целенаправленно ударил по маршрутному микроавтобусу в селе Басань Запорожской области, в результате террористических действий противника три мирных жителя погибли, еще трое пострадали. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжестинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, врачи делают всё возможное для их спасения.
На месте прилета работают оперативные службы.