Москва7 окт Вести.Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус "Мелитополь — Михайловка" в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Атаке БПЛА противника подвергся рейсовый автобус … Благо обошлось без жертв: водитель не пострадал, а пассажиров в момент атаки в салоне уже не было. На месте работают оперативные службы