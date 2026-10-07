Москва7 октВести.Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус "Мелитополь — Михайловка" в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Атаке БПЛА противника подвергся рейсовый автобус … Благо обошлось без жертв: водитель не пострадал, а пассажиров в момент атаки в салоне уже не было. На месте работают оперативные службынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Произошедшее Балицкий назвал очередным вопиющим актом терроризма и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.