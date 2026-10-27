Москва27 октВести.В Запорожской области в районе города Приморска беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал пассажирский автобус, который ехал по маршруту Симферополь – Москва. Погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
Отмечается, что в момент атаки в салоне находился 31 человек.
Циничной атаке БПЛА противника подвергся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь - Москва. В автобусе находился 31 человек, один человек погибнаписал Евгений Балицкий
Раненых доставили в медицинское учреждение. Для тех, кому госпитализация не понадобилась, организовали питание и места для размещения.
Губернатор подчеркнул, что лично следит за ситуацией и постоянно на связи с экстренными службами.