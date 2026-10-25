Москва25 октВести.В Запорожской области БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва - Мелитополь. Информацию в MAX разместил губернатор региона Евгений Балицкий.
В автобусе в момент происшествия находились 8 человек: 2 водителя и 6 пассажиров.
В результате атаки ранения получили три человека. Один водитель находится в тяжелом состоянии, второй водитель и один пассажир получили ранения средней степени тяжестисообщил Балицкий
Пострадавших оперативно доставили в больницу. Все получат необходимую помощь, заявил глава региона, назвав произошедшее актом терроризма против мирных людей.