В Запорожье БПЛА атаковал рейсовый автобус, ранены три человека

В Запорожье под атаку БПЛА попал рейсовый автобус, есть раненые В Запорожье БПЛА атаковал рейсовый автобус, ранены три человека

Москва25 окт Вести.В Запорожской области БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва - Мелитополь. Информацию в MAX разместил губернатор региона Евгений Балицкий.

В автобусе в момент происшествия находились 8 человек: 2 водителя и 6 пассажиров.

В результате атаки ранения получили три человека. Один водитель находится в тяжелом состоянии, второй водитель и один пассажир получили ранения средней степени тяжести сообщил Балицкий

Пострадавших оперативно доставили в больницу. Все получат необходимую помощь, заявил глава региона, назвав произошедшее актом терроризма против мирных людей.