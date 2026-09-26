Фельдшер, медсестра и водитель скорой ранены при ударе ВСУ в Запорожской области

Украинский БПЛА ударил по карете скорой в Запорожской области, ранены трое Фельдшер, медсестра и водитель скорой ранены при ударе ВСУ в Запорожской области

Москва26 сен Вести.ВСУ ударили по карете скорой помощи в Запорожской области, ранения получили три человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Вблизи села Октябрьское автомобиль скорой помощи подвергся атаке беспилотника. Ранения разной степени тяжести получили водитель, фельдшер и медсестра говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

Пострадавшие госпитализированы. Подробностей об их состоянии нет.

Ранее губернатор Евгений Балицкий рассказал о последствиях ночных атак киевских боевиков на регион.