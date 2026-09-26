Москва26 сенВести.ВСУ ударили по карете скорой помощи в Запорожской области, ранения получили три человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Вблизи села Октябрьское автомобиль скорой помощи подвергся атаке беспилотника. Ранения разной степени тяжести получили водитель, фельдшер и медсестраговорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ
Пострадавшие госпитализированы. Подробностей об их состоянии нет.
Ранее губернатор Евгений Балицкий рассказал о последствиях ночных атак киевских боевиков на регион.