Трое спасателей МЧС пострадали при атаке вражеского БПЛА в Запорожской области

В Запорожской области трое спасателей МЧС пострадали при атаке вражеского БПЛА Трое спасателей МЧС пострадали при атаке вражеского БПЛА в Запорожской области

Москва21 сен Вести.В Запорожской области трое спасателей МЧС, тушивших возгорание сухой растительности, пострадали при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 20 сентября в пгт. Веселое. Пятеро пожарных тушили возгорание сухой растительности на площади 120 кв. м.

[После ликвидации возгорания] при возвращении в пожарно-спасательное подразделение огнеборцы … подверглись атаке БПЛА … Пострадали трое сотрудников личного состава. Пожарная автоцистерна получила технические повреждения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

О состоянии и степени тяжести травм, полученных пострадавшими, не уточняется.