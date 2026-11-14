Трое медиков и мужчина пострадали в результате атаки БПЛА в Запорожской области

В Запорожской области при атаке БПЛА ранены сотрудники скорой помощи Трое медиков и мужчина пострадали в результате атаки БПЛА в Запорожской области

Москва14 ноя Вести.В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области в результате атак беспилотников ранения получили медики и местный житель, сообщает администрация округа в мессенджере MAX.

В результате ударов пострадали 4 человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи: водитель и два фельдшера. Еще один пострадавший – житель 1988 года рождения сказано в публикации

Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь.

Повреждения получили два частных дома и два автомобиля, в том числе скорой помощи.