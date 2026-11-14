Москва14 нояВести.В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области в результате атак беспилотников ранения получили медики и местный житель, сообщает администрация округа в мессенджере MAX.
В результате ударов пострадали 4 человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи: водитель и два фельдшера. Еще один пострадавший – житель 1988 года рождениясказано в публикации
Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь.
Повреждения получили два частных дома и два автомобиля, в том числе скорой помощи.