Москва6 нояВести.Очередная серия атак ВСУ с применением БПЛА зафиксирована в Запорожской области. Подробности в MAX сообщает администрация Каменско-Днепровского муниципального округа.
В результате удара по гражданскому транспорту ранен один человек. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощьговорится в мессенджере
Также в ходе налетов и сбросов боеприпасов повреждения получили четыре автомобиля, квартира в многоэтажном доме, частное домовладение и ангар сельскохозяйственного предприятия.
Жителей просят соблюдать предельную осторожность.