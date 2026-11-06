В Запорожской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мужчина

Житель Запорожской области ранен в результате атаки БПЛА В Запорожской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мужчина

Москва6 ноя Вести.Очередная серия атак ВСУ с применением БПЛА зафиксирована в Запорожской области. Подробности в MAX сообщает администрация Каменско-Днепровского муниципального округа.

В результате удара по гражданскому транспорту ранен один человек. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь говорится в мессенджере

Также в ходе налетов и сбросов боеприпасов повреждения получили четыре автомобиля, квартира в многоэтажном доме, частное домовладение и ангар сельскохозяйственного предприятия.

Жителей просят соблюдать предельную осторожность.