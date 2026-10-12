Москва12 октВести.В селе Константиновка Мелитопольского округа Запорожской области мирный житель получил ранения при ударе беспилотника по его дому, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате атаки БпЛА противника по частному домовладению в селе Константиновка Мелитопольского городского округа пострадал хозяин дома — мужчина получил легкие ранения. Дом серьезно разрушен

написал он в мессенджере MAX

На месте работают оперативные службы.

Повреждения оценивают сотрудники местной администрации.