В Запорожской области мужчина получил ранение при атаке беспилотника

Житель Константиновки в Запорожской области пострадал при атаке БПЛА В Запорожской области мужчина получил ранение при атаке беспилотника

Москва12 окт Вести.В селе Константиновка Мелитопольского округа Запорожской области мирный житель получил ранения при ударе беспилотника по его дому, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате атаки БпЛА противника по частному домовладению в селе Константиновка Мелитопольского городского округа пострадал хозяин дома — мужчина получил легкие ранения. Дом серьезно разрушен написал он в мессенджере MAX

На месте работают оперативные службы.

Повреждения оценивают сотрудники местной администрации.