Москва12 октВести.В селе Константиновка Мелитопольского округа Запорожской области мирный житель получил ранения при ударе беспилотника по его дому, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате атаки БпЛА противника по частному домовладению в селе Константиновка Мелитопольского городского округа пострадал хозяин дома — мужчина получил легкие ранения. Дом серьезно разрушеннаписал он в мессенджере MAX
На месте работают оперативные службы.
Повреждения оценивают сотрудники местной администрации.