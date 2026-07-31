Москва31 июлВести.Украинские беспилотники атаковали территорию фермерского хозяйства в Запорожской области, в результате террористической агрессии погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Враг нанес удар в районе села Кирово.
Ударные БПЛА противника атаковали территорию фермерского хозяйства, погиб мужчина 2000 года рождения… На месте работают оперативные службы. Специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, для его обезвреживания задействованы саперные группынаписал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ
Губернатор также выразил глубокие соболезнования родным погибшего.