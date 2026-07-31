БПЛА атаковали фермерское хозяйство в Запорожской области, погиб мирный житель Дроны ВСУ атаковали фермерское хозяйство в Запорожской области, погиб мужчина

Москва31 июл Вести.Украинские беспилотники атаковали территорию фермерского хозяйства в Запорожской области, в результате террористической агрессии погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Враг нанес удар в районе села Кирово.

Ударные БПЛА противника атаковали территорию фермерского хозяйства, погиб мужчина 2000 года рождения… На месте работают оперативные службы. Специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, для его обезвреживания задействованы саперные группы написал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор также выразил глубокие соболезнования родным погибшего.