Москва26 октВести.В результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотника возле жилого дома в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области пострадал мирный житель. Об этом сообщили в администрации округа в MAX.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Враг продолжает целенаправленный террор населенных пунктов района, сфокусировавшись на атаках с применением БПЛА и артиллерии по жилому сектору. В результате очередных ударов ВСУ уничтожен гражданский автомобиль и повреждено остекление в многоквартирном домеотмечается в сообщении
Жителям рекомендуется сохранять бдительность.
Ранее сообщалось, что двое детей и взрослый пострадали в Мелитополе Запорожской области при массированной атаке дронов ВСУ.