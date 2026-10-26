При атаке ВСУ в Каменско-Днепровском округе пострадал мирный житель

В Каменско-Днепровском округе Запорожской области при атаке БПЛА ранило мужчину При атаке ВСУ в Каменско-Днепровском округе пострадал мирный житель

Москва26 окт Вести.В результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотника возле жилого дома в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области пострадал мирный житель. Об этом сообщили в администрации округа в MAX.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Враг продолжает целенаправленный террор населенных пунктов района, сфокусировавшись на атаках с применением БПЛА и артиллерии по жилому сектору. В результате очередных ударов ВСУ уничтожен гражданский автомобиль и повреждено остекление в многоквартирном доме отмечается в сообщении

Жителям рекомендуется сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что двое детей и взрослый пострадали в Мелитополе Запорожской области при массированной атаке дронов ВСУ.