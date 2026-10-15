Мирошник: ВСУ атаковали 277 пассажирских автобусов с начала года

С начала года ВСУ атаковали 277 автобусов, пострадали более 450 человек Мирошник: ВСУ атаковали 277 пассажирских автобусов с начала года

Москва15 окт Вести.С начала 2026 года Вооруженные силы Украины атаковали 277 пассажирских автобусов. В результате пострадали свыше 450 мирных жителей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника

В ходе диалога с председателем Комитета ООН по правам человека Чангрок Со Мирошник отметил, что киевский режим развернул против мирных граждан настоящую "транспортную войну". Украинские беспилотники целенаправленно бьют по легковым машинам, и в этих атаках гибнут целые семьи.

С начала текущего года под удары украинских войск попали 277 автобусов большой вместимости - в основном это были обычные городские и междугородние рейсы. Пострадали свыше 450 человек

Украинский режим Зеленского развернул "транспортную войну" против гражданских: от целенаправленных атак украинских дронов на частные легковые автомобили гибнут целые семьи с женщинами и детьми. С начала года они атаковали уже 277 пассажирских автобусов… От подобных ударов уже пострадали более 450 мирных жителей подчеркнул Мирошник

Дипломат обратил внимание, что эти действия украинских вооруженных формирований до сих пор не получили осуждения со стороны ООН.