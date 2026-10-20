Москва20 окт Вести.Киевский режим с апреля этого года направил новые денежные средства от западных партнеров на закупку беспилотников, чтобы в дальнейшем использовать их для нанесения ударов по пассажирским автобусам. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, с начала года было зафиксировано поражение более 280 автобусов с мирным населением со стороны Вооруженных сил Украины.

После того, как Киев получил новые колоссальные деньги, они в значительной степени были направлены на приобретение дронов. У них получилось открыть целые направления новой террористической деятельности… И вот одно из направлений – это стали атаки по пассажирским автобусам… которые никак не перепутаешь с какой-либо военной техникой… Мы зафиксировали с начала года более 280 автобусов, и значительно большая часть их была поражена как раз после апреля этого года сообщил дипломат

Также Мирошник указал, что во многих городах были вынуждены отказаться от использования общественного транспорта в целях безопасности.

В таких городах, как Энергодар, были вынуждены отказаться от использования городских автобусов, потому что количество прилетов просто зашкаливало. Сейчас в городе остались только автобусы, которые возят рабочих на ЗАЭС, и по ним тоже продолжают наноситься удары. Наносятся удары и по остановкам, и по автобусам, которые должны привезти рабочих на работу. Поэтому это крайне циничная тактика подчеркнул он

Ранее Мирошник указал, что с начала 2026 года от преступных действий украинских боевиков пострадали 484 ребенка и 72 погибли.