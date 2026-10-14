Украина после выделения ЕС средств совершила 250 атак по гражданским автобусам Мирошник: Киев после выделения ЕС средств 250 раз атаковал гражданские автобусы

Москва14 окт Вести.Киев после выделения Европой нового финансирования совершил уже 250 преднамеренных атак по гражданским автобусам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на неформальном заседании членов СБ ООН по "формуле Арриа".

По его словам, в результате таких атак украинских боевиков пострадали и погибли свыше 430 мирных жителей.

Выделение Украине колоссальных целевых средств на закупку дронов различных модификаций запустило "транспортную войну" против гражданского населения. К уже привычным для киевских боевиков преступлениям – атакам по частному автотранспорту – добавилось системное нанесение ударов по пассажирским автобусам большой вместимости. За этот период они совершили более 250 преднамеренных атак по автобусам, от которых получили ранения или погибли более 430 мирных жителей сообщил Мирошник

Кредитная программа Евросоюза (ЕС) объемом 90 млрд евро рассчитана на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрены для оборонных закупок, еще 30 млрд – для бюджетной поддержки Украины.

14 октября Европейская комиссия (ЕК) в рамках оборонной части кредита ЕС для закупки беспилотников, радиолокационных систем, боеприпасов и другой военной продукции перечислила Киеву 2,86 млрд евро.