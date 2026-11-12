МИД РФ: число атак ВСУ на гражданские автобусы выросло Мирошник: украинские террористы используют дроны для убийства гражданских

Москва12 ноя Вести.ВСУ атаковали почти 380 пассажирских автобусов в РФ с начала года, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В своем Telegram-канале Родион Мирошник написал, что удары ВСУ по автобусам - одно из циничных и преднамеренных направлений террористической войны Киева.

Он отметил, что с начала года атаковали почти 380 пассажирских автобусов в РФ, при ударах погиб 81 человек, свыше 500 – травмированы.

Число подвергшихся атакам гражданских автобусов резко выросло после выделения режиму Зеленского европейского кредита в 90 млрд евро и целенаправленного направления части средств на закупку ударных дронов заявил дипломат

По его словам, дроны-убийцы передаются в руки украинских террористов, которые используют их для убийства гражданского населения.