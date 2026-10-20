Москва20 октВести.С начала года боевики украинской армии преднамеренно атаковали 280 пассажирских автобусов в регионах РФ. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.
С начала 2026 года украинские боевики преднамеренно атаковали уже более 280 пассажирских автобусов [в РФ]сообщил он
Посол напомнил, что на прошлой неделе солдаты ВСУ нанесли удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск – Краснодар в ЛНР, в результате чего погиб водитель и получили ранения 10 пассажиров.
Ранее Мирошник также отмечал, что нанесение ударов по пассажирским автобусам – одно из направлений войны для киевского режима.