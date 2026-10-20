Мирошник: с начала года ВСУ атаковали более 280 пассажирских автобусов в РФ

Боевики ВСУ с начала года атаковали более 280 пассажирских автобусов в РФ Мирошник: с начала года ВСУ атаковали более 280 пассажирских автобусов в РФ

Москва20 окт Вести.С начала года боевики украинской армии преднамеренно атаковали 280 пассажирских автобусов в регионах РФ. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

С начала 2026 года украинские боевики преднамеренно атаковали уже более 280 пассажирских автобусов [в РФ] сообщил он

Посол напомнил, что на прошлой неделе солдаты ВСУ нанесли удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск – Краснодар в ЛНР, в результате чего погиб водитель и получили ранения 10 пассажиров.

Ранее Мирошник также отмечал, что нанесение ударов по пассажирским автобусам – одно из направлений войны для киевского режима.