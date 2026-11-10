Мирошник рассказал, что стало бы с народами ЛНР и ДНР, если бы СВО не началась "Все забыли, что было до": посол РФ о реальных причинах начала спецоперации

Москва10 ноя Вести.Конфликт на Донбассе начался задолго до 24 февраля 2022 года, и, если бы Россия не вмешалась, жители ДНР и ЛНР были бы уничтожены. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, многие считают отправной точкой российско-украинского конфликта 24 февраля 2022 года, игнорируя предшествующие события.

Всем очень нравится говорить о том, что российско-украинский конфликт начался 24 февраля 2022 года. Нет. Все забыли то, что было до этого. Забыли, что весь Луганск буквально находился полностью в блокаде. Была одна-единственная дорога Изварино — Краснодон, и та простреливалась снайперами, а вдоль дороги стояли сожженные машины. В домах у людей не было света, не было воды, не было газа, не было связи — там ничего не было. Все забыли, никто не помнит: ни ОБСЕ, ни ООН, ни СПЧ, — никто не помнит. Несмотря на это, люди сохраняли надежду и ждали помощи от России и если бы 24 февраля не было, не началась специальная военная операция и российская армия не пришла бы, то ни Донецка, ни Луганска, ни городов, ни сотни тысяч людей просто бы не было в живых. Их бы смели на протяжении нескольких недель — закатали бы по сути дела в асфальт, запытали, убили и просто зачистили всю бы эту территорию заявил Мирошник

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что на протяжении восьми лет до начала СВО украинские боевики обстреливали мирных жителей Донбасса практически каждый день. Если бы РФ не начала специальную военную операцию, то трагедии, подобные удару по Старобельску в ЛНР, происходили бы каждый день.