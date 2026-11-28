Минобороны: ПВО в ночь на субботу сбила 1 246 украинских дронов над регионами РФ

Средства ПВО за ночь сбили 1 246 украинских беспилотников над регионами РФ Минобороны: ПВО в ночь на субботу сбила 1 246 украинских дронов над регионами РФ

Москва28 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 28 ноября, сбили 1 246 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Калужской, Тульской, Самарской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и Башкортостана.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в период с 08.00 до 20.00 27 ноября уничтожили над российскими регионами 74 украинских беспилотника.