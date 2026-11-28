Над Калужской областью с вечера 27 ноября уничтожено 120 БПЛА

Больше 100 БПЛА сбито над Калужской областью с вечера 27 ноября Над Калужской областью с вечера 27 ноября уничтожено 120 БПЛА

Москва28 ноя Вести.Вечером 27 ноября и минувшей ночью над Калужской областью силы ПВО уничтожили 120 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в MAX.

Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов.

Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 120 БПЛА говорится в публикации

Пострадавших, по словам губернатора, нет, но есть повреждения на земле.

По предварительной информации в результате падения обломков БПЛА на окраине Калуги частично повреждены кровля и остекление дачного дома.

На местах работают оперативные группы, проинформировал Шапша.