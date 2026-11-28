Москва28 нояВести.Вечером 27 ноября и минувшей ночью над Калужской областью силы ПВО уничтожили 120 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в MAX.
Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов.
Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 120 БПЛАговорится в публикации
Пострадавших, по словам губернатора, нет, но есть повреждения на земле.
По предварительной информации в результате падения обломков БПЛА на окраине Калуги частично повреждены кровля и остекление дачного дома.
На местах работают оперативные группы, проинформировал Шапша.