Шапша сообщил о семи БПЛА, сбитых ночью над Калужской областью Над Калужской областью ночью уничтожены 7 беспилотников

Москва18 сен Вести.Минувшей ночью над Калужской областью российские средства ПВО ликвидировали 7 беспилотников противника, сообщил губернатор Владислав Шапша в MAX.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, проинформировал глава региона.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА говорится в публикации

Шапша уточнил, что они были сбиты над Боровским, Жуковским, Людиновским, Малоярославецким и Сухиничским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.

На местах работают оперативные группы, предупредил губернатор.