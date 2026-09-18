Москва18 сенВести.Минувшей ночью над Калужской областью российские средства ПВО ликвидировали 7 беспилотников противника, сообщил губернатор Владислав Шапша в MAX.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, проинформировал глава региона.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛАговорится в публикации
Шапша уточнил, что они были сбиты над Боровским, Жуковским, Людиновским, Малоярославецким и Сухиничским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.
На местах работают оперативные группы, предупредил губернатор.