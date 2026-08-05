Шапша сообщил о 20 БПЛА, сбитых ночью над Калужской областью Над Калужской областью ночью уничтожены 20 БПЛА

Москва5 авг Вести.Над 9 округами Калужской области и на окраине областного центра ночью 5 августа были уничтожены 20 беспилотников противника. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, уточнил он.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал глава региона

На местах работают оперативные группы, проинформировал Шапша.