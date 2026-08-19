Москва19 авгВести.Ночью 19 августа над территорией Калужской области были сбиты 7 БПЛА противника, сообщил губернатор Владислав Шапша в MAX.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, уточнил глава региона.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского муниципальных округов, а также на окраине Калугиговорится в публикации
Шапша проинформировал, что на местах работают оперативные группы.