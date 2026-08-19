Семь БПЛА сбиты ночью над Калужской областью Над Калужской областью ночью уничтожены 7 БПЛА

Москва19 авг Вести.Ночью 19 августа над территорией Калужской области были сбиты 7 БПЛА противника, сообщил губернатор Владислав Шапша в MAX.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, уточнил глава региона.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского муниципальных округов, а также на окраине Калуги говорится в публикации

Шапша проинформировал, что на местах работают оперативные группы.