Москва18 октВести.В течение ночи 18 октября в Калужской области сбито больше 20 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в MAX.
Их ликвидировали на окраине Калуги, а также над территориями Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского и Спас-Деменского муниципальных округов.
За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 24 БПЛАговорится в публикации
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах работают оперативные группы, проинформировал Шапша.