Больше 20 БПЛА сбиты ночью над Калужской областью Над Калужской областью ночью уничтожено 24 беспилотника

Москва18 окт Вести.В течение ночи 18 октября в Калужской области сбито больше 20 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в MAX.

Их ликвидировали на окраине Калуги, а также над территориями Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского и Спас-Деменского муниципальных округов.

За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 24 БПЛА говорится в публикации

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах работают оперативные группы, проинформировал Шапша.