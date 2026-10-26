В Калужской области с вечера 25 октября уничтожено 8 БПЛА

Шапша сообщил о 8 БПЛА, уничтоженных в Калужской области В Калужской области с вечера 25 октября уничтожено 8 БПЛА

Москва26 окт Вести.С вечера 25 октября и в течение минувшей ночи на окраине Калуги и над 6 муниципальными округами Калужской области сбито 8 беспилотников противника, сообщил глава региона Владислав Шапша в MAX.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отметил он.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Бабынинского, Износковского, Кировского, Перемышльского, Ульяновского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги говорится в публикации

На местах работают оперативные группы, проинформировал Владислав Шапша.