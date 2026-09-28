Больше 20 БПЛА уничтожено за ночь в Калужской области В Калужской области ночью сбили 21 беспилотник

Москва28 сен Вести.Над территорией Калужской области ночью 28 сентября было ликвидировано больше 20 БПЛА противника, сообщил губернатор Владислав Шапша в MAX.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, проинформировал глава региона.

За минувшую ночь силами ПВО уничтожен 21 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Износковского, Медынского, Перемышльского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска говорится в публикации

На местах работают оперативные группы, предупредил Шапша.