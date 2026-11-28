До 46 возросло число сбитых БПЛА на подлете к Москве Силы ПВО сбили ночью 46 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва28 ноя Вести.Ночью 28 ноября силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную атаку со стороны вооруженных формирований Украины, которые направили на Москву еще 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Системой ПВО Минобороны уничтожены 21 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил он

Ранее 28 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 25 украинских БПЛА на подступах к Москве. Таким образом с начала суток на подлете к столице сбили 46 вражеских беспилотников.

Поздно вечером 27 ноября были сбиты 23 БПЛА, летевших на Москву.