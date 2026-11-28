Собянин: ночью на подлете к Москве уничтожены 25 украинских БПЛА

Еще 15 украинских БПЛА уничтожены на подлете к Москве Собянин: ночью на подлете к Москве уничтожены 25 украинских БПЛА

Москва28 ноя Вести.Еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) на подступах к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник, не уточнив детали отражения атаки

Ранее ночью 28 ноября Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали в общей сложности 25 вражеских беспилотников.

Поздно вечером 27 ноября на подлете к Москве были нейтрализованы 23 БПЛА. Один беспилотник был сбит в небе над подмосковной Истрой.