Москва28 нояВести.Еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) на подступах к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник, не уточнив детали отражения атаки
Ранее ночью 28 ноября Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали в общей сложности 25 вражеских беспилотников.
Поздно вечером 27 ноября на подлете к Москве были нейтрализованы 23 БПЛА. Один беспилотник был сбит в небе над подмосковной Истрой.