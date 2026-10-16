До 49 возросло число уничтоженных БПЛА на подлете к Москве Собянин: силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА на подлете к Москве

Москва16 окт Вести.В ночь на 16 октября силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили 12 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 16 октября Собянин сообщал о ликвидации 37 вражеских БПЛА. Таким образом силы ПВО уничтожили в общей сложности уже 49 воздушных целей противника на подступах к Москве.